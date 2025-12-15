Звезда «Эмили в Париже» появилась на публике в топе и брюках

Звезда сериала «Эмили в Париже» и актриса Лили Коллинз продемонстрировала фигуру в топе. Фото опубликованы на сайте Daily Mail.

Лили Коллинз подловили папарацци в Париже 14 декабря. Актриса появилась на публике в коричневом полосатом костюме, который состоял из жакета, топа с золотыми пуговицами и широких брюк. Артистка дополнила образ кольцом, серьгами и черным кожаным клатчем. Знаменитость уложила распущенные волосы и сделала макияж с коричневыми тенями и розовой помадой.

В Париже также был замечен ее коллега по сериалу Люсьен Лависконт. Звезды прилетели в город в преддверии мировой премьеры пятого сезона «Эмили в Париже».

В сентябре Лили Коллинз раскритиковали за худобу после выхода на показе новой коллекции Calvin Klein. Актриса появилась на публике в укороченном белом топе и юбке с заниженной талией. Волосы ей выпрямили и сделали легкий макияж с блеском на губах. Однако поклонники не оценили образ актрисы, обратив внимание на излишнюю худобу.

Лили Коллинз — дочь музыканта Филла Коллинза и Джилл Тэвелман. Когда девочке было семь лет, ее родители развелись. Лили переехала в Лос-Анджелес вместе с матерью. Несмотря на расставание Филла Коллинза и Джилл Тэвелман, звезда «Эмили в Париже» рассказывала в интервью, что не держит обиды на отца.