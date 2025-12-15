Жена Александра Петрова снялась в мини-платье с декольте

Жена актера Александра Петрова Виктория продемонстрировала фигуру в мини-платье. Она опубликовала фото в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

© Соцсети

Виктория Петрова показала кадры со своей недавней фотосессии. На одном из кадров жена Александра Петрова предстала в черном облегающем мини-платье с декольте, которое дополнили темная длинная шуба, капроновые колготки и кожаные туфли на каблуках. Девушке уложили волосы и сделали макияж с темными тенями и розовым блеском для губ.

В октябре Александр Петров и Виктория посетили премьеру фильма «Горыныч», которая прошла в Москве. Жена актера вышла в свет в корсете с кружевом, мини-юбке и жакете. Она добавила к образу кольцо с бриллиантом, колготки и черные кожаные сапоги на каблуках. Девушке уложили волосы в локоны и сделали макияж. Александр Петров выбрал белый лонгслив и черный костюм.

Пара официально зарегистрировала отношения 10 сентября 2023 года. Петров тогда удивил поклонников. С 2020 года актер состоял в отношениях с коллегой Стасей Милославской, и они не объявляли о расставании. Поэтому видео из ЗАГСа с другой девушкой, которое выложил в соцсетях артист, вызвало недоумение у его фанатов.