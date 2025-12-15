Блогерша Валя Карнавал снялась в майке и облегающих шортах

Блогерша и певица Валя Карнавал снялась в майке и облегающих шортах. Звезда опубликовала видео в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

Валя Карнавал была запечатлена в розовом комплекте собственного бренда, состоящим из облегающей майки и шортов. Блогерша позировала с собранными в пучок волосами с прядью у лица и без макияжа. Знаменитость показала, как ухаживает за кожей, готовит завтрак и занимается растяжкой.

В ноябре 24-летняя Валя Карнавал опубликовала в Instagram фото, где позировала перед камерой в черном облегающем мини-платье, которое дополнила чулками в тон, массивными серьгами и стрипами. Блогерша была запечатлена с собранными в высокий хвост волосами и макияжем со стрелками и нюдовой помадой.

Позже Валя Карнавал на церемонии вручения премии «Блогема» заявила, что не появилась бы на светском мероприятии в трусах. Слова знаменитости приводит издание Super.ru.