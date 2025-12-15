Тина Канделаки показала сумку за 660 тысяч рублей

Телеведущая и продюсер Тина Канделаки показала сумку стоимостью около 660 тысяч рублей. Звезда разместила видео в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

Тина Канделаки посетила премьеру фильма «Простоквашино», которая прошла в Москве. Продюсер вышла в свет в черном топе и юбке Prada, которые дополнила белым жакетом того же бренда. Телеведущая также надела лаковые сапоги на каблуках Chloe, винтажное колье и кольца. Знаменитость завершила образ черной кожаной сумкой с изображением лица Schiaparelli, которая на официальном сайте стоит €7100 (около 660 тысяч рублей. — прим.ред.).

На прошлой неделе 50-летняя Тина Канделаки опубликовала видео, где была запечатлена в красной атласной блузе, черной юбке-миди и лаковых ботфортах на каблуках. Телеведущая завершила образ массивными золотыми серьгами. Знаменитость засняли с уложенными распущенными волосами и макияжем.

В ноябре Тина Канделаки и ее 25-летняя дочь Мелания Бородина появились на публике в красных вечерних платьях. Звезда поделилась в Instagram кадрами с закрытого мероприятия.