Почему не стоит удалять ребра ради узкой талии

Хирург Халиль Зиятдинов раскрыл россиянам смертельную опасность удаления ребер ради узкой талии. Соответствующий материал публикует «Пятый канал».

По словам врача, современная медицина предлагает несколько способов сужения форм. При этом торакопластика может повлечь за собой повреждения внутренних органов, поскольку они теряют защиту.

Более популярная операция остеотомия увеличивает риск прокола сломанным ребром легкого. Кроме того, от острого ребра могут пострадать и другие органы или крупные сосуды.

Вследствие этого могут появиться забрюшинные гематомы, а затем гнойные флегмоны. В результате в лучшем случае понадобится новая операция, а в худшем — разовьется сепсис, предупредил Зиятдинов.

Эксперт подчеркнул, что даже после восстановления ни один врач не даст гарантий, что талия уменьшится, поскольку мышцы могут утянуть сломанные ребра в исходное положение. Помимо этого, они могут неправильно срастись.

«Изначально мы предлагаем сделать только липосакцию, а потом уже думать насчет талии, если результата окажется мало. Чаще всего обращаются женщины с нормальным или лишним весом. К реберному варианту прибегают, когда пациентка не страдает ожирением и хочет изменить данные природой параметры талии», — высказался Зиятдинов.

В октябре женщины по всему миру стали надпиливать ребра ради узкой талии по методу отца рэпера Мияги. Российский хирург Казбек Кудзаев предложил новый способ сужения талии, который вскоре подхватили как отечественные, так и западные врачи