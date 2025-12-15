Десять энзимных пудр, которые деликатно очистят кожу

Нужен особенно мягкий пилинг, который смягчит и очистит кожу, но при этом точно не навредит? На помощь приходит энзимная пудра — средство, способное осветлить чёрные точки, выровнять рельеф и растворить лишний себум. Выбирайте подходящую для себя: представляем 10 вариантов на любой вкус.

Энзимная пудра-пилинг, L.Sanic

Мягкая пудра с папаином в основе. Но что такое папаин? Это фермент, который особенно ценят за способность деликатно отшелушивать омертвевшие клетки кожи. Именно его чаще всего и добавляют в энзимные продукты. Здесь папаин дополнили экстрактом грейпфрута, алоэ вера, опунцией и морским коллагеном, чтобы поддержать обновляющий эффект.

Энзимная пудра с ароматом матчи, By Wishtrend

Фанаты матчи, настал ваш черёд. В формуле энзимки есть измельчённые листья зелёного чая: в отличие от папаина, они не растворяются при контакте с водой и дают эффект двойного пилинга. Эти частички обеспечивают нетравматичный массаж и, как следствие, улучшают микроциркуляцию крови.

Ночная энзимная пудра с пробиотиками, Dr. Ceuracle

Эту энзимку можно использовать регулярно и даже заменить ею традиционное вечернее умывание. Вместо папаина в качестве активного ингредиента выступает пудра маиса, которая умеет ещё и абсорбировать лишний себум. За осветляющий эффект ответственен витамин С. А чтобы кожа не была в шоке, в состав добавили комплекс лактобактерий.

Энзимная пудра, Vois

Пудра серьёзного объёма: специально для того, чтобы использовать её и для лица, и для тела. В первом случае она осветляет чёрные точки, чистит поры и сглаживает микрорельеф. А при нанесении на тело помогает справиться с главной напастью после бритья или восковой эпиляции — вросшими волосками.

Энзимная пудра с витамином С, Mono

Внутри баночки — умное сочетание нескольких активов для яркого результата. В основе, конечно же, папаин, но ему помогают витамин С, гликолевая кислота и ниацинамид. Обычно такое комбо хорошо подходит проблемной коже, но если вам нужна просто дополнительная забота — пользуйтесь продуктом для профилактики пару раз в неделю.

Энзимная пудра Wedding Day, Zeitun

Чтобы кожа сияла, тон был ровным, а покраснения даже и не думали появляться — вот этот деликатный вариант. Пудра на основе папаина, вместе с ним работает экстракт розы, чтобы усилить эффект мягкого очищения. Аллантоин успокаивает, снимает воспаление и даёт комфорт в случаях, когда кожа особенно чувствительна. Витамин С выравнивает тон.

Энзимная пудра с тыквой, Smorodina

Нужно, чтобы возрастные особенности кожи стали менее заметными? Стоит присмотреться к этой энзимке с комплексом 5-в-1. Антиэйдж-эффект даёт комбинация витамина C, центеллы азиатской, ресвератрола, экстракта облепихи и кофеина. Энзимов тут целых три вида — тыквы, ананаса и папайи, чтобы всё точно сработало.

Энзимная пудра для глубокого очищения, Laboratorium

Пудра, которую можно использовать как отшелушивающую маску. Просто добавьте в порошок воду или любимый гидролат, нанесите на кожу на несколько минут и сделайте лёгкий массаж кончиками пальцев. В составе есть три вида энзимов: папаин, бромелайн, экстракт черимойи и ниацинамид.

Энзимная пудра с азелаиновой кислотой, LABÁ

Классические энзимы здесь выступают в команде с азелаиновой кислотой, которая известна антибактериальными и противовоспалительными свойствами. Каолин приглушает жирный блеск и даёт матирующий эффект. Средство подойдёт в том числе в качестве пилинга для кожи головы: просто добавьте немного пудры в ваш привычный шампунь прямо перед нанесением.

Энзимная пудра с витамином С, Mixit

Моментальный вау-эффект обеспечен, потому что пудра при смешивании с водой превращается в яркую и пышную жёлтую пену, напоминающую о том, что в составе много осветляющего витамина С. Кроме него и папаина в энзимке есть белая пудра, которую оценят обладатели жирной кожи: она даёт ещё лучше очищает и заметно смягчает.