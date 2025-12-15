Какие пластические операции будут в тренде в 2026 году

В 2026 году тренды в пластической хирургии будут сосредоточены на естественности, индивидуальности и комплексном подходе к красоте. Об этом «Газете.Ru» заявил главный врач клиники Art Plastic, профессор Тигран Алексанян.

«В последние годы наблюдается значительная эволюция в восприятии эстетической хирургии. Если ранее акцент делался на создании идеализированных форм, которые зачастую выглядели неестественно и даже вызывали недоумение, то сегодня все больше людей стремятся к гармонии и индивидуальности. Пластические операции теперь воспринимаются не как способ кардинально изменить свою внешность, а как возможность подчеркнуть природные достоинства и улучшить то, что уже существует. В 90-е и 2000-е годы тренды в эстетике определялись глянцевыми изданиями и единым «голливудским» стандартом красоты. Например, мечтой многих женщин был нос, как у Дженнифер Энистон, а у мужчин — четкие линии челюсти, как у популярных актеров. Теперь люди чаще говорят: «Я хочу сохранить свою горбинку, но сделать кончик носа аккуратнее», что подчеркивает стремление к уникальности и естественности, а не к подражанию идеалам», — пояснил Алексанян.

По словам хирурга, «пластическое лицо» стало антитрендом. Пациенты обращаются в клиники не с фотографиями знаменитостей, а с собственными снимками, сделанными 10-15 лет назад.