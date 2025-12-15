«Хирург сделал посмешище». В Сети высмеяли перенесшего пластику Плющенко

Перенесшего пластику Плющенко на новом видео оценили фразой «хирург сделал посмешище»
Внешность перенесшего пластику российского фигуриста Евгения Плющенко на новом видео оценили в сети фразой «хирург сделал посмешище». Соответствующая публикация появилась на странице его жены — музыкального продюсера и ведущей Яны Рудковской — в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).
Рудковская сообщила, что они с супругом посетили «Шоу Воли» на телеканале ТНТ. На размещенных кадрах спортсмен предстал на фоне логотипа указанной передачи в белой футболке и с уложенными на прямой пробор волосами. Спортсмен улыбался, глядя в камеру. Известно, что полгода назад фигурист скорректировал черты лица с помощью звездного пластического хирурга Тимура Хайдарова.
Пользователи высказались об образе фигуриста в комментариях.
В июне хирург Денис Агапов раскрыл стоимость пластики Евгения Плющенко.