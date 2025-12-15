Эксперт рассказал, как ухаживать за кожей рук зимой

Чтобы в зимний период сохранить кожу и ногти здоровыми, нужно мыть руки только теплой водой, регулярно использовать питательный крем и делать горячую парафинотерапию. Такие советы в беседе с «Газетой.Ru» дала тренер учебного центра сети салонов «Пальчики» Елена Лихова.

«В зимний сезон наша кожа подвергается перепадам температур, воздействию холодного ветра или отопления в помещениях. Чтобы сохранить кожу рук и ногти здоровыми, нужно помнить о базовых правилах. Регулярно используйте питательный крем для рук в течение дня. Мойте руки только теплой комфортной водой. Чрезмерно горячая вода приводит к сухости кожи, а холодная — вызывает ее шелушение. При этом всегда тщательно вытирайте руки, поскольку обильная влажность нарушает водно-липидный баланс кожи. За 10 минут до выхода из дома наносите защитный крем. Носите перчатки и варежки только из натуральных материалов, так как в синтетических материалах кожа не дышит, а потеет и теряет влагу. Надевать их лучше в помещении, перед выходом», — рассказала Лихова.

Эксперт также рекомендовала мыть посуду и убираться в резиновых перчатках, поскольку химия, которая содержится в моющих средствах, разрушает рH-баланс кожи. Появляются сухость, стянутость кожи и заусеницы.