Американская певица Билли Айлиш поделилась откровенным фото с репетиции перед концертом. Соответствующий пост появился в ее Instagram-аккаунте (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

23-летнюю исполнительницу запечатлели лежащей на сцене. Она была одета в черные шорты, худи и облегающую майку, вырез которой эффектно подчеркивал ее грудь.

Поклонники оценили эффектный снимок знаменитости в комментариях под публикацией, набравшей два миллиона лайков.

«Разве она не прекрасна?», «Я так тебя люблю и хочу еще больше новых кадров», «Ты такая красивая», «Твоя грудь такая сексуальная», «Как ты хороша», — высказывались они.

Ранее в сети появились фото Билли Айлиш в облегающей одежде и вызвали ажиотаж у фанатов.