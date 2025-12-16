Аналитики назвали главный тренд в новогоднем декоре в 2025 году

Им стал «русский стиль», элементы которого — советские новогодние игрушки, самодельные гирлянды и украшения из сушек и баранок.

Такие данные со ссылкой на совместное исследование компании ЮMoney и аналитического ресурса «Чек индекс» приводит ТАСС. В публикации отмечается, что популярностью у жителей страны в этом году пользуется «ледяная ёлка» — такой эффект достигается за счёт обилия серебристых украшений и стеклянных сосулек.

Также в ходе опроса выяснилось, что 40% респондентов планируют поставить дома искусственную ель с современным декором. Традиционную живую ёлку с классическими игрушками выбрали треть опрошенных.