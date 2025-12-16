Модель Анна Заворотнюк опубликовала фото в купальнике

Модель Анна Заворотнюк снялась в купальнике через восемь месяцев после родов. Она позировала в голубом монокини на пляже, дополнив образ белой рубашкой, и опубликовала фото в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

© Соцсети

Блогер недавно вернулась с мужем и сыном в Дубай. Бизнесвумен объясняла, что изначально переезд в ОАЭ был связан с работой супруга, а не с политическими событиями. По словам Заворотнюк, она не сможет навсегда улететь из России, где живут ее самые близкие и любимые люди, поэтому периодически проводит время в Москве. Модель признавалась, что ее не совсем устраивает быт на два города, но другого выхода нет.

© Соцсети

Модель замужем за предпринимателем Тимуром Исмаиловым, личность которого была раскрыта только в июне 2024 года. Заворотнюк рассказывала, что познакомилась с возлюбленным во время учебы в Нью-Йорке восемь лет назад. Мужчина сделал ей предложение в 2021 году, а перед переездом в Дубай они официально зарегистрировали отношения. А 2 апреля 2025 года блогер стала матерью. Она родила первенца Марселя в Москве и семь месяцев не вылетала из страны.