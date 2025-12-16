Как удачно выбрать наряд на новогодний корпоратив

Составить стильный образ для новогоднего корпоратива и не нарушить при этом деловой этикет удастся, если избегать откровенных нарядов и большого количества украшений. Об этом kp.ru рассказала известный стилист Ольга Ким.

«В выборе образа на новогодний корпоратив очень важно понимать, что это все-таки не встреча друзей, одноклассников или родственников. Так что рекомендую отложить слишком открытые, откровенные, прозрачные наряды», — подчеркнула специалист.

Она добавила, что испортить праздничный образ могут пышная укладка и слишком большое количество украшений. Не рекомендуется надевать одновременно большие колье, крупные аксессуары и массивные браслеты, чтобы не создать эффект перебора. По словам стилиста, следует выбрать один яркий акцент и умеренно его дополнить.

Желающим составить более спокойный образ эксперт посоветовала придерживаться офисного дресс-кода, например, надеть брюки или юбку длиной миди. При этом джинсы допустимы только при неформальном формате мероприятия, напомнила Ким.

Психолог, специалист по отношениям Алиса Метелина до этого предупредила, что тому, кто опозорился на корпоративе, после мероприятия важно быть готовым к тому, что на него будут обращать много внимания. Справиться с перешептываниями за спиной и неудобными вопросами помогут спокойная реакция на шутки в свой адрес и разговоры с близкими людьми.