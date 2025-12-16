Мила Кунис снялась в корсетном платье и кожаных перчатках

Голливудская актриса Мила Кунис снялась в корсетном платье. Фото были опубликованы в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

42-летняя Мила Кунис стала героиней нового выпуска журнала Flaunt. На обложке актриса предстала в корсетном платье, которое дополнили шляпа, кожаные длинные перчатки, кафф, колье, кольцо и часы. Артистка позировала с убранными в головной убор волосами и макияжем со стрелками. Знаменитость также снялась в платьях с глубоким декольте и разрезом.

На прошлой неделе Мила Кунис рассказала, что возглавила Ассоциацию домовладельцев. Актриса призналась, что регулярно выслушивает жалобы от соседей. Знаменитость намекнула, что расстраивается из-за того, что не слышит благодарности от людей.

«Все только и делают, что жалуются. Я постоянно получаю одни только жалобы. Никто никогда не говорит: «Знаете что? Большое вам спасибо». Ни за что!» — поделилась артистка.

По словам знаменитости, ей пришлось написать сообщение подруге из соседнего дома, попросив ее ответить на электронное письмо словом «спасибо».