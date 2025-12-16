Звезда «Эйфории» появилась на публике в провокационном платье

Звезда сериала «Эйфория» Сидни Суини вышла на публику в платье с провокационным декольте. Фото опубликованы на сайте Daily Mail.

Сидни Суини посетила премьеру фильма «Горничная», которая состоялась 15 декабря в Лос-Анджелесе. Актриса позировала перед фотографами в белом макси-платье с глубоким декольте, украшенном страусиными перьями. Артистка добавила к наряду серьги, кольцо и браслет. Звезда сериала «Эйфория» появилась на закрытом светском мероприятии с уложенными волосами и макияжем с черными стрелками и красной помадой.

На прошлой неделе Сидни Суини в интервью изданию Allure опровергла слухи о пластических операциях.

«Я слишком боюсь уколов. Просто, ребята, вы не можете сравнивать мою фотографию в 12 лет с фотографией в 26 лет, где я с профессиональным макияжем и освещением. Конечно, я буду выглядеть по-другому! Все в соцсетях просто с ума сходят! И еще, если бы я это сделала, ребята, мое лицо было бы ровным», — заявила актриса.

Звезда «Эйфории» также рассказала, что во время катания на вейкборде травмировала глаз, из-за чего ей наложили 19 швов.