Актриса Лили Коллинз снялась в платье с декольте до пупка

Звезда «Эмили в Париже» Лили Коллинз появилась на публике в платье с экстремальным декольте. Фото опубликованы на сайте Daily Mail.

Лили Коллинз стала гостьей премьеры пятого сезона сериала «Эмили в Париже», которая состоялась 15 декабря. Актриса вышла в свет в черном макси-платье с декольте до пупка, украшенном пайетками и бархатом. Артистка дополнила образ блестящими туфлями на каблуках, серьгами и колье. Визажист сделал знаменитости макияж с черными стрелками и бордовой помадой, а стилист уложил волосы назад.

Накануне Лили Коллинз подловили папарацци в Париже. Актриса появилась на публике в коричневом полосатом костюме, который состоял из жакета, топа с золотыми пуговицами и широких брюк. Артистка дополнила образ кольцом, серьгами и черным кожаным клатчем. Знаменитость уложила распущенные волосы и сделала макияж с коричневыми тенями и розовой помадой.

Лили Коллинз — дочь музыканта Филла Коллинза и Джилл Тэвелман. Когда девочке было семь лет, ее родители развелись. Лили переехала в Лос-Анджелес вместе с матерью. Несмотря на расставание Филла Коллинза и Джилл Тэвелман, звезда «Эмили в Париже» рассказывала в интервью, что не держит обиды на отца.