С сияющим лицом: как добиться нужного эффекта за неделю до праздников

Сияющее отдохнувшее лицо перед Новым годом — это, конечно, совсем не про радикальные процедуры и не про волшебные обещания скинуть десять лет за ночь. За неделю (время еще есть!) кожу можно заметно освежить, если правильно выбрать сыворотки и маски с эффектом сияния и грамотно встроить их в уход. Косметолог Лиана Давыдова дала понятный и рабочий план без лишнего фанатизма. Обратный отсчет пошел!

Что на самом деле дает сияние коже

Настоящее сияние появляется, когда кожа хорошо увлажнена, ровная по текстуре и спокойно отражает свет.

«За это отвечают вода, липиды и мягкое обновление, а не агрессивные активы. Если кожа обезвожена или раздражена, никакая маска не спасет. Поэтому при выборе средств стоит ориентироваться не на слово glow на упаковке, а на состав, который подходит лично вам, и ощущение комфорта после нанесения», — говорит врач.

Экспресс-сыворотки: на что смотреть в составе

Для недели до праздников лучше выбирать сыворотки с гиалуроновой кислотой разных молекулярных размеров, ниацинамидом в низкой концентрации, пептидами, бета-глюканом, экстрактами водорослей. Эти компоненты быстро улучшают внешний вид кожи, не вызывая реактивности. Витамин С допустим, если кожа к нему привычна, но в мягкой форме. Сильные кислоты, ретиноиды и новые для кожи активы лучше отложить до января.

Маски-сияние: тканевые, кремовые или гелевые

Тканевые маски хороши для быстрого визуального эффекта перед выходом, особенно если в составе есть увлажняющие и успокаивающие компоненты.

«Кремовые и гелевые маски лучше работают курсом, 2–3 раза в неделю, они дают более устойчивый результат. Важно, чтобы маска не щипала и не вызывала покраснения, иначе вместо сияния получится уставшее лицо. Охлажденная маска дополнительно уменьшает отечность и освежает цвет кожи», — подчеркивает косметолог.

Как правильно использовать

Сыворотку лучше наносить сразу после очищения или тоника, и обязательно закрывать кремом, даже если кожа жирная. Маски стоит использовать вечером или за несколько часов до макияжа, а не за пять минут до выхода. Если делается несколько средств подряд, важно не наслаивать активы хаотично. За неделю до праздника работает принцип стабильности, а не экспериментов.

Ошибки, которые убивают нужный эффект

Самая частая ошибка — желание сделать все и сразу. Ежедневные маски с активами, и пилинги для идеальной гладкости приводят к обратному эффекту. Кожа становится чувствительной и тусклой. Вторая ошибка — игнорировать сон и воду, надеясь, что косметика все перекроет. Так что спокойствие, только спокойствие! Стараемся не слишком усердствовать с уходовыми средствами — и помним, что блеск в глазах украшает лучше, чем самый дорогой модный крем.