Анджелина Джоли впервые показала шрамы от мастэктомии

Голливудская актриса Анджелина Джоли впервые показала шрамы после мастэктомии. Фотографии были опубликованы в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

50-летняя Анджелина Джоли стала героиней нового выпуска французского журнала TIME. На обложке актриса позировала в черном кардигане без бюстгальтера, прикрывая грудь. Артистка была запечатлена с распущенными волосами и макияжем в естественном стиле. Съемка была приурочена к выходу фильма «Кутюр», где Джоли сыграла роль американского режиссера, у которой диагностировали рак груди.

В 2013 году актриса удалила молочные железы. Генетический скрининг показал, что Анджелина Джоли является носительницей мутировавшего гена BRCA1, повышающего риск развития рака груди на 87%, а рака яичников — на 50%. В конце апреля актрисе сделали двустороннюю мастэктомию с последующей реконструкцией груди с помощью имплантатов, а в середине мая того же года она рассказала о произошедшем широкой общественности на страницах газеты The New York Times. Также в 2015 году Джоли удалила и яичники.