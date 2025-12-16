Стоматолог объяснил, почему вырос спрос на «голливудскую улыбку»

Эстетичная улыбка может повысить шансы на трудоустройство. Об этом «Газете.Ru» рассказала кандидат медицинских наук, стоматолог-ортопед, эксперт бренда Alpha-Bio Tec Светлана Кобзева.

© Газета.Ru

«Эстетика улыбки стала важной частью социального образа человека: ухоженные зубы и открытая, уверенная улыбка влияют на качество общения, повышают конкурентоспособность при трудоустройстве, поддерживают успех в переговорах и, безусловно, улучшают качество личной жизни», — заявила врач.

Кобзева отметила, что клиническая профилактическая гигиена полости рта остается первым и ключевым этапом сохранения здоровья зубов, продлевает срок службы ортопедических конструкций и повышает выживаемость имплантатов.

По ее словам, современные стоматологи-терапевты фактически превратились в скульпторов: работа с композитами, использование красителей и глазурей позволяют воссоздавать полноценную анатомию зуба и добиваться практически идеальных эстетических результатов.

Она также обратила внимание, что особая эволюция произошла в имплантологии.

«Если раньше имплантаты устанавливались преимущественно для фиксации съемных протезов при полной адентии (отсутствии зубов) или как альтернатива препарированию опорных зубов, то сегодня запрос пациентов значительно сложнее. В центре внимания не только функциональность, но и предсказуемая эстетика», — заявила стоматолог.

Она рассказала, что в своей практике использует хирургические шаблоны и навигационные системы. Кобзева отметила, что сейчас бренды создают все необходимые условия для создания максимального предсказуемого и естественного результата.

«Применение дентальных сканеров и цифрового планирования позволяет заранее моделировать конструкцию, согласовывать ее с пациентом и минимизировать риски. Такой подход делает лечение прозрачным и понятным — как для врача, так и для пациента. В результате пациент получает желаемую «голливудскую» улыбку, а врач — профессиональное удовлетворение от работы», — поделилась эксперт.

По ее словам, за эстетическими решениями обращаются не только молодые пациенты или женщины. Кобзева рассказала, что все чаще это люди зрелого возраста, стремящиеся улучшить качество жизни и внешний вид.