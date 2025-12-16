Пять ошибок, из-за которых новогодний образ выглядит дешево

Новогодний образ может быть эффектным и запоминающимся — и ультрадорогие бренды тут совсем ни при чем. Общее ощущение дешевизны почти никогда не связано с ценником, оно возникает из-за деталей, перегруза и неуместных решений. Стилист Маша Ведерникова рассказала о самых частых ошибках, которые портят впечатление даже от хороших вещей.

Слишком много всего и сразу

Тут у нас и блеск, и пайетки, и глубокое декольте. А еще — высокий разрез, яркий макияж и сложная прическа — в сумме в одном образе они почти гарантируют визуальный шум.

«Глаз не успевает зацепиться ни за что конкретное, и образ теряет целостность. Эффект „наряженной елки“ всегда выглядит дешевле, чем один акцент, продуманный до мелочей. Сдержанность почти всегда читается как тонкое чувство вкуса и стильность», — комментирует эксперт.

Синтетические ткани с активным блеском

Дешевый сатин, тонкий полиэстер и жесткая органза при искусственном освещении мгновенно выдают качество вещи. Особенно это заметно на фото и видео. Даже простой крой из хорошей ткани выглядит дороже, чем сложный фасон из сомнительного материала. В новогоднюю ночь свет беспощаден к фактуре — хорошо бы об этом помнить.

Плохая посадка одежды

Платье может быть трендовым и красивым, но если оно тянет в плечах, сборит на талии или не держит форму, образ разваливается.

«Неподходящий размер или крой всегда считывается как случайно и впопыхах купленная вещь, а не как стиль. Иногда подшив длины или корректировка по фигуре делают больше, чем громкое имя на этикетке. Посадка — это фундамент образа», — утверждает стилист.

Аксессуары без логики

Сумка, обувь и украшения, которые живут своей отдельной жизнью, создают ощущение сборной солянки. Особенно удешевляют образ слишком бросающиеся в глаза стразы, активные логотипы и украшения, которые конкурируют друг с другом. Лучше меньше, но точнее. Один выразительный аксессуар всегда работает сильнее, чем три случайных.

Чрезмерные макияж и укладка

Тяжелый тон, плотный контуринг, блестящие тени и сложные залакированные до хруста локоны могут выглядеть уместно разве что при идеальном освещении и статичной позе. В реальной жизни они часто утяжеляют лицо и добавляют возраста. Легкость, чистая кожа, аккуратные волосы и один акцент в макияже создают ощущение ухоженности, а не театральности. А именно ухоженность всегда выглядит дорого — этим принципом десятилетиями пользуются француженки, а нам неплохо было бы взять с них пример в этом важном вопросе.