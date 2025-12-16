Пять вещей, на которых нельзя экономить после 40 лет

Сегодня цены на многие товары для красоты кусаются, но оставаться стильной можно при любом бюджете. Главное — их качество, а не количество. О пяти вещах, на которых нельзя экономить, рассказывает автор канала «Мода. Стиль. Личность».

© ГлагоL

На первое место ставим обувь. Неудобные туфли или сапоги не просто натирают — они портят осанку и вызывают боли в спине. Лучше возьмите одну пару из качественных материалов и с правильной колодкой, даже если она стоит как три дешевых.

Второе — стрижка и окрашивание. Волосы обрамляют лицо каждый день: отросшие корни, тусклый цвет или устаревшая форма стрижки сведут на нет даже самый дорогой наряд. Хороший мастер — лучшая инвестиция в ваш образ.

Третье — нижнее белье. С возрастом поддержка становится важнее красоты кружев. Правильно подобранный бюстгальтер поднимает грудь, определяет талию и делает силуэт стройнее.

Четвертое — базовая сумка. Потрепанная, с облупившейся фурнитурой, быстро выдаст неряшливость, даже если все остальное безупречно. Достаточно одной-двух из качественной кожи классического цвета.

Пятое — верхняя одежда. Именно она с нами большую часть года. Пальто или пуховик дешевого пошива, быстро теряющие форму, испортят все впечатление.

А если вы поклонники седины, то читайте текст «ГлагоLа» о том, как поддерживать этот цвет правильно. Сегодня эксперты рекомендуют выбирать короткую стрижку или мелирование и использовать тонирующие шампуни.