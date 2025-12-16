57-летняя Екатерина Стриженова показала внешность без макияжа

Ведущая программ «Доброе утро» и «Самое время» на Первом канале актриса Екатерина Стриженова показала внешность без макияжа. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

57-летняя звезда предстала на размещенном кадре в коричневой шубе из меха на фоне хвойных деревьев. При этом звезда распустила темные волосы и продемонстрировала естественное лицо, отказавшись от косметики.

Ранее в декабре 57-летняя ведущая Стриженова задумалась о пластике. Знаменитость призналась, что регулярно посещает косметолога, однако на радикальные вмешательства у нее нет времени из-за плотного графика.