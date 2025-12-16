Россияне внезапно пристрастились к вещам из СССР

Россияне за последний месяц внезапно пристрастились к вещам из СССР. Об этом свидетельствуют результаты совместного исследования «Авито Товаров» и «Авито Услуг».

Аналитики проанализировали продажи самых популярных елочных украшений и изучили запросы на самые популярные предложения по праздничному оформлению. Выяснилось, что текущей зимой трендом стали советские игрушки, умные гирлянды и декор из живых цветов.

Так, уже не первый год в тренде советские новогодние игрушки — их продажи за последний месяц выросли в два раза. Кроме того, на 77 процентов чаще стали покупать ватные игрушки. В то же время продажи гирлянд выросли в два раза, а звезды на макушку елки стали покупать чаще в 2,5 раза. Заметно выросли и продажи мишуры — в 3,5 раза.

К тому же на платформе растет спрос на праздничное оформление помещений — за прошедший месяц он увеличился на 11 процентов. Декор заказывают как для украшения банкетных залов и офисов под корпоративы, так и домой. Заметнее всего вырос спрос на услуги флористов — на 31 процент. Сегодня актуальны композиции из еловых веток, шишек и красных цветов.

В ноябре россияне полюбили лапти и шапки-ушанки.