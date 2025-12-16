Стилист назвал стильный аксессуар для акцента в образе

Ведущий «Модного приговора», стилист Александр Рогов, назвал стильный аксессуар для акцента в образе. Об этом сообщает в Telegram-канале.

«Перчатки / кожаные или трикотажные / с перстнями, кольцами и массивными браслетами — классная фишка для вашего контента! Классно смотрится в кадре, но вряд ли удобно в повседневной жизни», — написал Рогов.

В октябре ведущий «Модного приговора» призвал приобрести кейп к следующей весне. Александр Рогов заявил, что этот предмет гардероба «может быть самостоятельным и носиться как платье, а может служить верхним слоем и стать дополнением к многослойным образам».

На прошлой неделе стилист рассказал, что самой модной обувью сейчас являются сапоги с высоком голенищем на каблуке. Ведущий «Модного приговора» заявил, что стоит приобрести модель с круглым или квадратным мысом, на необычном каблуке или на платформе.

Ранее Александр Рогов призвал носить широкие серые брюки.