Алена Водонаева пришла на вечеринку в «голых» брюках

Ведущая Алена Водонаева в прозрачных брюках и жакете снялась на вечеринке по случаю двухлетия журнала «Москвичка» в магазине «Елисеевский». Об этом сообщает Telegram-канал «Бабская курилка».

43-летняя Алена Водонаева пришла на мероприятие в «голых» брюках и жакете. Волосы ей уложили в высокий пучок и сделали вечерний макияж с угольно-черными стрелками и коричневой помадой.

Гостями мероприятия также стали Николай Басков, Ида Галич, Юлия Паршута, Инна Комбарова, Мария Моргун и другие.

Водонаева признавалась, что постоянно получает непрошеные советы по поводу своей худобы. Она резко отвечала на пожелания стать «более аппетитной». Блогер объясняла, что после расстройства пищевого поведения набрала лишние килограммы и два года разбиралась с последствиями. И знаменитость не собирается толстеть, чтобы кому-то понравиться.

У телеведущей один ребенок. Богдан родился 23 августа 2010 года в ее браке с бизнесменом Алексеем Малакеевым, а через год после этого события супруги расстались. Водонаева говорила, что сохранила с бывшим мужем нормальные отношения ради сына и не препятствует встречам мальчика с отцом. Звезда также признавалась, что не планирует больше заводить детей, поэтому выстраивает жизнь «только для себя».