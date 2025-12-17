Стилист Лисовец назвал главные тренды 2025 года

Стилист Влад Лисовец назвал главные тренды 2025 года. Об этом он написал в Telegram-канале.

«Трикотаж всегда актуален, здорово освежает, добавляет образу уюта и мягкости. Главное, что мы усвоили — те пиджаки 52 размера, за которыми мы так охотились, остались в прошлом. Сегодня самый топ — это элегантность, а значит, приталенные силуэты. Пиджак — лучший тому помощник. Выбирайте либо острые плечи, либо круглые плюс талия в обоих случаях», — высказался стилист.

Он также добавил, что в тренде останется верхняя одежда.

«Богатый ассортимент — ваше преимущество. Здесь и укороченные куртки с бомберами для дерзких образов, и тренчи с пальто для элегантных. Анималистичный принт — точно да! Кожа — тоже да! Мех — абсолютно! И не забывайте про широкие плечи и акцент на талии!» — заключил он.

До этого Владислав Лисовец перечислил самые трендовые прически зимы. Он посоветовал придавать волосам большей легкости и небрежности. Среди трендовых стрижек он выделил шегги, маллет, рваный каскад и каре.

А месяцем ранее Влад Лисовец заявил, что накладные и наращенные ресницы делают из девушки провинциалку. Он также отметил, что девушкам не стоит носить очки на кончике носа. Стилист считает, что подобное ношение украшения тоже превращает дам в простушек. Также он посоветовал отказаться от нарисованных бровей и «губ-уточек».