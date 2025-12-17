Жена футболиста Смолова вышла на публику в платье с глубоким декольте

Диджей Карина Истомина в платье с глубоким декольте посетила ужин
Жена футболиста Федора Смолова, модель Карина Истомина, посетила ужин в Москве. Снимками она поделилась в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).
Карина Истомина вышла на публику в черном платье с глубоким декольте. Волосы модели уложили локонами и сделали вечерний макияж с угольно-черными стрелками.
Летом прошлого года Карина Истомина вышла замуж за футболиста Федора Смолова. Модель поделилась фотографиями с росписи в социальных сетях. 21 сентября девушка объявила о том, что они со спортсменом ждут ребенка. 15 ноября знаменитости сообщили, что у них родилась дочь Лора.
Позже Карина Истомина дала интервью журналистке Ксении Собчак. Модель рассказала о том, как Федор Смолов сделал ей предложение руки и сердца.
«Я узнала, что беременна, 23 марта, а 5 апреля мы сидели дома, смотрели сериал. И он мне кинул на Госуслуги… И мне пришло уведомление, что Федор Смолов предложил вступить в брак. В конце мая он мне подарил кольцо. Я вообще ни о чем не знала. Мы пошли гулять в Парк Горького, он встал на колено, сказал: «Я тебя очень люблю. Будешь моей женой?» Я говорю: «Буду», — сказала диджей.