Жена Сарика Андреасяна выложила фото в кожаном платье с глубоким декольте

Жена Сарика Андреасяна, актриса Лиза Моряк, появилась на вечеринке по случаю двухлетия журнала «Москвичка» в магазине «Елисеевский». Снимками она поделилась в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

Лиза Моряк появилась на публике в кожаном платье с глубоким декольте и кружевной повязке. Волосы ей уложили в низкий пучок и сделали вечерний макияж.

Артистка отмечала, что быстро восстановилась после родов. Моряк показывала, как выглядела ее фигура на пятый день после появления младшей девочки. Она призналась, что сама в шоке от своего тела, которое выносило двоих детей.

Звезда недавно ответила на обвинения, что вышла замуж по расчету. По словам Моряк, она познакомилась с Андреасяном до его взлета в карьере, когда у него были только долги. Пара официально зарегистрировала отношения в ноябре 2022 года. Артистка рассказывала, что супруг сделал ей предложение в самолете — он устроил романтическую прогулку над городом и в небе появилась надпись:

«Я люблю тебя, выходи за меня».

У режиссера от предыдущего брака есть двое сыновей. Продюсер признавался, что расставание с супругой Аленой после семи лет брака было тяжелым и они сохранили общение только ради общих детей.