Кайли Дженнер снялась в красном латексном платье

Бизнесвумен Кайли Дженнер снялась в латексном платье
Бизнесвумен Кайли Дженнер снялась в латексном платье. Снимками она поделилась в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).
Кайли Дженнер позировала в красном латексном платье с открытыми руками. Волосы ей выпрямили и сделали вечерний макияж. В кадре также была вытянута мужская рука, а ее обладателя скрыли за кадром.
«Похудела», «Рука Шаламе?», «Шикарная», — написали пользователи соцсетей.
Несколько недель назад издание Daily Mail со ссылкой на инсайдера рассказало, что актер Тимоти Шаламе якобы бросил Кайли Дженнер. По словам инсайдера, «такое случалось и раньше, но она уговаривала его снова быть с ней.
«Она без ума от него, так что это вполне может случиться снова», — сказал собеседник таблоида.
Однако вскоре инсайдер издания People опроверг слухи и заявил, что влюбленные планируют вместе провести День благодарения. По его словам, Кайли Дженнер рада тому, что Тимоти Шаламе вернулся в Лос-Анджелес из Будапешта, где проходили съемки продолжения «Дюны». Также сообщалось, что модель летала к бойфренду каждые несколько недель.
«Несмотря на расстояние, они оставались близки. У них все складывается», — добавил источник.