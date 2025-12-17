60-летняя актриса снялась без бюстгальтера

Популярная британская актриса, дизайнер и модель Элизабет Херли поблагодарила модного фотографа Жиля Бенсимона за совместную работу откровенным снимком. Соответствующий пост появился на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

60-летняя знаменитость предстала на размещенном кадре в белом пиджаке, под которым отсутствовал бюстгальтер. Херли позировала перед камерой с распущенными волосами, розовым блеском на губах и ярким макияжем глаз, выполненным в стиле smoky eyes.

«Спасибо, Жиль Бенсимон за годы дружбы, моды и фотографий», — подписала звезда фильма «Остин Пауэрс».

Ранее Элизабет Херли также показала откровенный снимок. Тогда актриса позировала в свитшоте, отказавшись при этом от штанов.