14 тональных средств, которые скроют все недостатки кожи

Искать идеальный тональный крем на современном бьюти-рынке можно бесконечно долго. Сделали это за вас и отобрали 14 вариантов — с разным покрытием, для всех типов кожи и на любой бюджет.

Тональный крем на основе увлажняющей сыворотки, Rink

Невесомое атласное покрытие и уход в одном флакончике. Тон заключён в небольшие шарики с пигментом, которые при нанесении лопаются и смешиваются с увлажняющей сывороткой. Подойдёт нормальной и сухой коже на каждый день, даст эффект «холёного блеска» и перекроет несерьёзные нюансы.

Тональный кушон для лица Glow Fit Serum Cover Cushion, d’Alba

Хотите тон, как у топ-моделей и корейских звёздочек? Тогда вам нужен кушон. У этого — тонкое лёгкое покрытие при достойной степени пигментированности, финиш — с деликатным сиянием. Можно забыть про отдельную баночку с солнцезащитой, потому что в формулу добавили SPF-фактор 50.

BB-крем Au Ginseng, Erborian

Бессмертная бьюти-классика корейского рынка: универсальный BB-крем. Культовым он стал не просто так, а потому что действительно подстраивается под тон кожи и перекрывает большую часть цветовых особенностей. И держится весь день, до победного конца. Даёт бархатистый эффект, заменяет собой лёгкую солнцезащиту SPF 20.

Тональный крем в стике Fresh Glow CC Stick, BeautyDrugs

Тональный стик на случай, когда хочется плотности и одновременно максимального сияния. Сам оттенок подстраивается под нюансы цвета кожи, а серёдинка в нём — это хайлайтер на основе масел жожоба и косточек манго. Особенно подойдёт тем, кто обычно жалуется на сухость при использовании тональников.

Тональный крем Enchanted Skin, Manly Pro

Беспокоит неровный рельеф кожи и воспаления, которые сложно замаскировать? Попробуйте тон с косметическими силиконами. Не пугайтесь, они делают хорошие вещи: встраиваются в микрорельеф и визуально разглаживают текстуру так, что никто не заметит ваши расширенные поры. Среди других достоинств — высокая пигментация, натуральный финиш и достойная стойкость.

Устойчивый тональный крем с матовым эффектом Skin Illusion Full Coverage, Clarins

Нужна адекватная плотность покрытия, но так, чтобы лицо не стало похожим на маску? Обратите внимание на этот тон. Он перекроет красноту и воспаления, при этом ляжет тонким слоем, даже если наносить его влажным спонжем или плотно набитой кистью. Не скатывается в течение дня и не западает в морщинки.

Флюид Wonder Me Nude, Pupa

Лёгкое тональное средство, способное выровнять общий тон. Сгладит мелкие несовершенства, приглушит яркие воспаления, хотя и не скроет их в ноль. Визуально уберёт мелкую текстуру и не подчеркнёт шелушения. В составе — 90% уходовой основы, поэтому флюид хорошо сработает на коже, склонной к сухости.

Тональный флюид Soft Glam Filter, Catrice

«Фотошоп» в реальной жизни. Флюид работает благодаря сияющим частичкам, которые рассеивают и отражают свет, то есть получается некая оптическая иллюзия. Благодаря этому морщинки и поры становятся менее заметными, возникает эффект свечения изнутри. Можно использовать в комбо с другими тональными средствами или консилером, если хочется чуть более плотного покрытия.

Тональный кушон с увлажняющим эффектом, Missha

Кушон, который сэкономит несколько минут по утрам. Благодаря большому спонжу-пуховке нанесение займёт совсем немного времени. Результат — увлажнённый финиш и покрытие средней плотности, которое выглядит на коже максимально естественно. Упаковку удобно брать с собой, чтобы при необходимости поправлять макияж в течение дня.

BB-крем Allure, Krygina Cosmetics

Несмотря на название, отсылающее к неплотному покрытию, тон перекрывает яркие воспаления и другие цветовые нюансы, в том числе в зоне вокруг глаз. Даёт сатиновый финиш без лишнего блеска, в сочетании с пудрой остаётся матовым до вечернего умывания. Не сушит и не подчёркивает уже существующие шелушения.

Тональный крем-флюид Shakefoundation, Vivienne Sabo

Лёгкий блюрящий тональный крем с ненавязчивым пудровым финишем. Чтобы формула сработала так, как надо, перед использованием средство стоит хорошенько взболтать. При ежедневном использовании флакончика хватит на 90 дней — у продукта экономичный расход и точный дозатор.

Крем тонирующий Toleriane Sensitive Le Teint, La Roche-Posay

Средство для тех, кто выбирает аптечную косметику для своей косметички. Крем разработан специально для особенно чувствительной кожи, поэтому содержит много уходовых ингредиентов. Например, в составе есть термальная вода, ниацинамид и церамид. Увлажняет, успокаивает и выравнивает общий тон.

Стойкий матирующий тональный крем Ultra Colour, Avon

Матовый тон, сквозь который будет слегка заметно естественное сияние. Перекрывает большую часть нюансов кожи — от лёгких красных точек до розацеа. Не подведёт в течение дня, потому что крепко фиксируется. Никаких отпечатков на экране телефона, одежде или подтёков в жаркие дни.

Тональная основа 3 в 1 Magic Touch, Biobalance

Интересный формат, напоминающий о продуктах из нулевых. Только куда более эффективный и приятный в использовании: если муссы из прошлого ложились комками и сушили, то этот крем работает радикально противоположно. Он заменяет праймер, консилер и сам тональник, при этом увлажняет и ухаживает. В составе есть витамин С, который в перспективе осветлит кожу и поможет ей засиять.