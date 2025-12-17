Джулия Робертс восхитила фанатов новым селфи без макияжа

58-летняя знаменитая актриса Джулия Робертс удивила подписчиков, опубликовав в личном блоге селфи без макияжа. Этот снимок наглядно демонстрирует, что возраст не является препятствием для сохранения молодости и красоты.

На опубликованной фотографии 58-летняя звезда позирует с новой книгой своего приятеля и фотографа Алекси Любомирски под названием «Natura Sacra». Внешний вид актрисы поражает — она выглядит значительно моложе своих лет. На кадре Робертс предстала в серой кашемировой рубашке с пуговицами. Её светлые волосы были уложены в лёгкие локоны, разделённые прямым пробором. А на лице — ни капли макияжа.

© Super.ru

Естественная красота актрисы на фото напомнила фанатам её образ времён фильма «Эрин Брокович», вышедшего в 2000-х годах.

Недавно завершившая работу над фильмом «После охоты» Робертс активно участвует в пресс-турах. Во время публичных появлений она часто выбирает стильные мужские костюмы.