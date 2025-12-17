Актриса Агата Муцениеце показала откровенное декольте через две недели после родов. Соответствующая публикация появилась в сторис на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ), насчитывающей 2,1 миллиона подписчиков.

36-летняя знаменитость предстала на кадрах видео, сидя дома за столом во время распаковки подарков. Она позировала в облегающем коричневом топе, демонстрируя глубокий вырез, который обнажал часть груди.

© Соцсети

При этом звезда уложила волосы в гладкий пучок и отказалась от макияжа.

Ранее в декабре сообщалось, что Агата Муцениеце родила третьего ребенка от второго супруга — музыканта Петра Дранги.