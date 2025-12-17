Как не пересушить кожу в сезон отопления: увлажнение изнутри и снаружи

С наступлением отопительного сезона многие сталкиваются с проблемой сухости кожи. Чтобы избежать неприятных последствий и сохранить здоровый внешний вид, важно уделить внимание правильному уходу как изнутри, так и снаружи. Косметолог Ирина Быстрова рассказала, почему правильное питание и питьевой режим играют ключевую роль в поддержании здоровья кожи.

Внутреннее увлажнение организма

Пейте больше воды. Минимальное потребление жидкости составляет 1,5 −2 литра воды ежедневно для взрослого. Предпочтение отдавайте теплой воде, пейте небольшими порциями в течение дня. Стакан воды утром до еды и стакан вечером помогут сбалансировать водный баланс. Добавляйте в воду дольки цитрусовых, ягоды, мяту, чтобы сделать вкус приятнее и получить витамины.

«Поддерживать здоровый вид кожи зимой важно и с помощью питания. Для этого добавь в привычное меню продукты, богатые омега−3 жирными кислотами, витаминами А и Е. Они усиливают защиту эпидермиса от внешних повреждений, препятствуют разрушению коллагена, борются с воспалениями и нормализуют работу сальных желез, помогают поддерживать липидный барьер кожи, защищая ее от потери влаги», — рассказывает Ирина.

Добавьте в свой рацион больше красной рыбы, морепродуктов, семян льна, орехов, авокадо, шпината, брокколи. Также полезно ввести фасоль, морковь, томаты, клюкву, малину и черную смородину.

«Употребляйте больше свежих овощей, фруктов и зелени. Они содержат природные антиоксиданты, которые запускают процессы регенерации и предотвращают преждевременное старение кожи. А вот продукты с высоким содержанием сахара зимой лучше ограничить. Откажитесь от алкоголя и курения, поскольку оба фактора негативно влияют на гидратацию и эластичность кожи», — замечает наш эксперт.

Внешнее увлажнение кожи

Теперь перейдем к средствам наружного ухода, которые позволят эффективно защитить и увлажнить кожу. Зимой выбирайте мягкие очищающие средства, содержащие натуральные масла и экстракты растений, чтобы бережно очистить лицо, не лишив его естественной защиты. Для этого подойдут пенка, мусс, молочко или гель для умывания без агрессивных компонентов.

«Избегайте мыла и спиртовых растворов, которые сушат кожу. Умываемся только теплой водой. Один раз в неделю кожа нуждается в глубоком очищении. Для этого подходят мягкие скрабы без абразивных частиц, деликатные пилинги, минеральные маски, энзимные пилинги. Но если кожа очень раздражена, то лучше исключить на время этот этап», — советует косметолог.

Для тонизации кожи лучше всего использовать тоники, которые содержат увлажняющие компоненты, такие как гиалуроновая кислота, глицерин, алоэ вера или розовая вода. Эти ингредиенты помогут увлажнить кожу, успокоить ее и восстановить защитный барьер. Наносите тоник после умывания.

После него необходимо увлажнить дерму. Наносите крем утром и вечером, уделяя особое внимание сухим участкам лица. Ирина: «В зимний период утром наносим крем защитный, питательный, восстанавливающий для защиты кожи от холода, ветра. А вечером можно выбрать увлажняющий, успокаивающий».

Берите густые, плотные питательные средства со смягчающими и увлажняющими ингредиентами, такими как гиалуроновая кислота, пантенол, масла (например, ши, кокосовое или жожоба), витаминами Е и С. Они поддерживают водный баланс кожи, обеспечивая глубокое проникновение активных компонентов и удерживая влагу внутри клеток. Утром используйте его за полчаса до выхода на улицу. Так крем успеет впитаться, подействовать и защитить кожу.

Интенсивный уход

Добавьте в бьюти-рутину сыворотку с гиалуроновой кислотой и ниацинамидом. Гиалуроновая кислота мягко разглаживает, увлажняет кожу и делает ее более упругой, а ниацинамид помогает справиться с покраснениями и сухостью.

«Также используйте увлажняющие, питательные и успокаивающие маски с гиалуроновой кислотой, экстрактом ромашки или зеленого чая. Наносите их 2—3 раза в неделю для дополнительного увлажнения и питания», — рекомендует косметолог.

Дополнительные советы для поддержания влажности кожи

Установите увлажнители воздуха в помещении, где проводите большую часть времени. Уровень влажности должен составлять 40—60%.

Старайтесь не перегревать помещение выше 20—22°C. Регулярно проветривайте комнаты для циркуляции свежего воздуха.

Старайтесь избегать длительного контакта с горячей водой, заменяя ее теплой при умывании и принятии душа.