«Ангел» Victoria's Secret снялась топлес

«Ангел» Victoria's Secret Эльза Хоск снялась с голой грудью. Модель разместила фото в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

© Соцсети

Эльза Хоск стояла спиной к камере в черных джинсах. Модель демонстрировала массивные серебристые браслеты. Манекенщица позировала с распущенными волосами.

В ноябре Эльза Хоск опубликовала в личном блоге фото, где позировала в черных кружевных колготках, леопардовой шубе с меховой отделкой и розовом корсетном платье. «Ангел» Victoria's Secret дополнила образ черными туфлями и кожаной сумкой. Звезда подиумов распустила волосы и сделала легкий макияж. Она позировала рядом с букетом цветов.

«Русский стиль», «Красивая», «Вот это стиль», — написали пользователи соцсетей.

Позже Эльза Хоск выложила фотографию, на которой стояла в кожаном костюме, состоящем из жакета и брюк. Модель добавила к наряду солнцезащитные очки, туфли на каблуках и сумку. «Ангел» Victoria's Secret была запечатлена с собранными в низкий пучок волосами и макияжем в естественном стиле.

С 2015 года Эльза Хоск состоит в отношениях с британским бизнесменом Томом Дейли. В феврале 2021 года у пары родилась дочь, которую они назвали Тууликки Джоан Дейли.