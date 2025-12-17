Алеся Кафельникова позировала в меховом топе

Российская модель Алеся Кафельникова показала фигуру в откровенном наряде. Соответствующий пост появился на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

27-летняя знаменитость предстала перед камерой в серых брюках с низкой посадкой и меховом топе без бретелей. Кроме того, она позировала с распущенными волосами и необычным макияжем, выполненным с акцентом на ресницы. Оказалось, что они были выкрашены в белый цвет.

«Пусть каждый сглаз вокруг меня ослепнет», — подписала манекенщица снимки.

