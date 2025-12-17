Делу время, потехе час: как модно носить часы в 2026 году

Мы живем в удивительное время, когда эклектика проявляется буквально повсюду. Вот и часы окончательно перестают быть просто прибором для измерения времени. Они становятся акцентом, украшением и способом рассказать о себе без слов. Носить часы традиционным при привычным человечеству образом (аккуратно на запястье) — конечно, не ошибка, но и не самый интересный вариант. Эксперты от моды предлагают играть с контекстом, масштабом и даже смыслом этого аксессуара. Стилист Маша Ведерникова озвучила правила стильной игры.

Часы поверх манжета

Один из самых заметных приемов — носить часы поверх рукава. На тонком трикотаже, лонгсливе, водолазке или на манжете рубашки.

«Это выглядит чуть вызывающе и очень современно, как будто аксессуар вырвали из привычной логики. Особенно эффектно смотрятся крупные часы с четким циферблатом, которые превращаются в заметное украшение», — объясняет эксперт.

Часы поверх пиджака или толстого свитера

Еще более брутальный (и при этом очень женственный, как ни странно) и нарочитый вариант — носить часы поверх рукава пиджака, пальто, объемного свитера или даже шубы, превращая аксессуар в намеренный стилистический жест. Такой прием сразу добавляет образу характера и легкой иронии, как будто правила больше не имеют значения. Особенно эффектно смотрятся часы с крупным корпусом и контрастным ремешком, которые не теряются на плотной ткани.

Часы как часть многослойных украшений

Солирующая партия для часов больше не обязательна. Их комбинируют с браслетами, цепочками, кожаными ремешками.

«Главное правило — разная фактура и разный ритм. Часы становятся центром композиции, вокруг которого выстраивается вся архитектура аксессуаров (и образа в целом, раз уж на то пошло). И это выглядит не перегружено, а продуманно, если сохраняется единая логика, а весь комплект одежды выдержан в минималистичном стиле», — говорит стилист.

Контраст вместо соответствия

Наконец, нынче часы больше не обязаны подходить к образу. Наоборот, ценится контраст. Спортивные часы с вечерним платьем, классические — с расслабленным повседневным комплектом, мужские модели в женских образах. Этот разрыв между ожиданием и реальностью делает образ живым и запоминающимся. Часы перестают быть логичным дополнением и становятся модным заявлением и ироничным аксессуаром.