Оксана Федорова снялась в юбке с высоким разрезом

Российская актриса, телеведущая, «Мисс Вселенная-2002» Оксана Федорова показала фигуру в облегающем костюме. Звезда позировала в юбке с высоким разрезом, обнажив стройные ноги. Она поделилась кадрами со съемки в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

«На пороге новых свершений», — написала знаменитость.

Федорова признавалась в интервью для YouTube-шоу «Не принято обсуждать», что в целом довольна своей внешностью, но в ее жизни был период, когда она сильно комплексовала из-за своих гибких ног и осанки. По словам телеведущей, с этим ей удалось справиться благодаря занятиям танцами и пением.

Знаменитость в 2011 году стала женой офицера ФСБ и сотрудника администрации президента РФ Андрея Бородина, оставив в прошлом расторгнутый брак с немецким предпринимателем Филиппом Тофтом и разорванную помолвку с певцом Николаем Басковым. По словам Федоровой, возлюбленный изначально привлек ее «мужской силой» и знанием того, что ему нужно. Телеведущая также ценит своего супруга за тонкий ум, правильность решений и мироощущение. Звезда назвала Бородина «капитаном семейного корабля», который направляет и знает правильный курс. Однако она добавила, что мудрая женщина всегда найдет возможность «грамотно и правильно» управлять мужчиной и добиваться своих целей.

У супругов двое общих детей: в 2012 году у них родился мальчик Федор, а через год девочка Елизавета. Также от предыдущих отношений у мужа артистки есть трое сыновей: Никита, Иван и Александр.