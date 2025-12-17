Певица Билли Айлиш выложила фото в облегающем топе с декольте

Певица Билли Айлиш снялась в облегающем топе. Поп-исполнительница опубликовала фото в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

23-летняя Билли Айлиш позировала в черном облегающем топе с принтом в горошек и глубоким декольте. Певица также надела темные джинсы с ремнем, серьги, кольца и цепочку с кулоном. Поп-исполнительница собрала волосы в хвост с прядями у лица и отказалась от макияжа.

В июне папарацци подловили Билли Айлиш и актера Ната Вулффа во время их отдыха в Венеции. Влюбленных засняли, когда они стояли на балконе и пили шампанское. На некоторых снимках знаменитости целовались. Поп-исполнительница и актер были запечатлены в светлых футболках.

Слухи о романе Билли Айлиш и Ната Вулффа возникли в конце марта. Певица выпустила клип на песню «Chihiro», в котором снялся актер. После этого знаменитостей регулярно видели вместе, а затем поклонники засняли, как артисты вместе покинули премию и поехали в направлении дома поп-исполнительницы.