Косметолог назвала пять главных врагов молодости кожи

Появление морщин — естественный процесс, но часто он ускоряется из-за внешних факторов и привычек. Об этом в беседе с aif.ru рассказала врач-косметолог, международный эксперт Анастасия Разбежкина.

Эксперт выделила пять ключевых причин старения кожи.

Фотостарение — агрессивное воздействие ультрафиолета, которое разрушает коллаген, эластин и гиалуроновую кислоту. Хроностарение — естественное возрастное замедление обменных процессов и выработки коллагена. Активная мимика — постоянное сокращение лицевых мышц, которое со временем формирует устойчивые заломы. Статичная поза во сне — привычка спать на боку или животе лицом в подушку, что приводит к образованию «заломов» и морщин. Неправильная или чрезмерная коррекция — неграмотно проведённые инъекции филлеров или ботулотоксина, которые могут усугубить проблему.

Для сохранения молодости кожи Анастасия Разбежкина рекомендует комплексный подход: обязательное использование солнцезащитных средств с SPF, регулярное увлажнение, профессионально подобранные инъекционные методики (при необходимости) и здоровые привычки — сбалансированное питание, отказ от курения, достаточное потребление воды и регулярные медосмотры. Также важно спать на спине на ортопедической подушке, чтобы минимизировать давление на кожу лица.