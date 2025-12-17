Дочь Пескова сфотографировалась в бикини на Мальдивах

Дочь пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова показала фигуру в бикини. Елизавета Пескова позировала в разных купальниках во время отдыха на Мальдивах и поделилась кадрами в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

© Соцсети

«Долгожданный отпуск», — отметила она.

В августе 2025 года в сети появились слухи, что дочь пресс-секретаря была беременна и родила ребенка от своего супруга Даниила Ромашова. Как сообщала пресса, Пескова вышла за него замуж в прошлом году. Блогер не комментирует эти слухи и не отвечает на вопросы о личной жизни. Однако в посте с отдыха на островах она показала романтичные фото с мужчиной, показав, как они наблюдали за звездами в телескоп.

Песков в недавнем интервью раскритиковал себя за отцовские промахи. Он заявил, что считает себя малововлеченным родителем. По мнению пресс-секретаря президента, ему следовало бы больше времени уделять своим детям.

Государственный деятель подчеркивал, что Елизавета никогда не была ребенком-мажором. Он рассказывал, что дочь училась во Франции, но жила в спартанских условиях и преодолевала много трудностей в поисках себя. По словам Пескова, все это ее закалило, и она стала «изрядной карьеристкой».