Стилист рассказала, как выбрать свадебный торт

Свадебный торт должен подходить под концепцию торжества, поэтому, например, под расслабленный образ невесты не стоит подбирать торт с золотыми вензелями. Об этом Pravda.Ru рассказала стилист Алина Морозова.

По ее словам, в этом случае выбрать «голый» торт (naked cake), украшенный инжиром и розмарином.

«Антитренд последних лет — пластиковые фигурки жениха и невесты. Это выглядит дешево и старомодно. Сейчас актуальна персонализация через абстракцию или материалы. Например, использование вафельной бумаги, которая имитирует ткань, или изомальта, похожего на стекло. Декор должен вызывать эмоцию, создавать ту самую атмосферу», — сказала Морозова.

Эксперт также посоветовала отказаться от вариантов со съедобной фотопечатью, поскольку разрезание лиц молодоженов ножом может вызвать у многих гостей подсознательный дискомфорт.

Свадебный организатор Евгения Лейбман до этого говорила, что трендом для зимних свадеб в России стал современный стиль «а-ля рус», когда невесты выбирают массивные украшения и ободки, дополняют платья мехом и другими декоративными элементами. По ее словам, в качестве декора в этом случае выбираются красные атрибуты, гостей могут угощать леденцами на палочке и яблоками в карамели. Кроме того, этот стиль предполагает наличие элементов русской природы.

