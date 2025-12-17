Женщин призвали к скромным нарядам на корпоративах

Стилист Ольга Ким перечислила модную одежду для новогоднего корпоратива. Соответствующий комментарий публикует KP.RU.

В первую очередь эксперт призвала россиянок к скромным нарядам на торжествах. При этом откровенные образы на празднике она назвала главной ошибкой.

«В выборе образа на новогодний корпоратив очень важно понимать, что это все-таки не встреча друзей, одноклассников или родственников. Так что рекомендую отложить слишком открытые, прозрачные наряды», — подчеркнула она.

Кроме того, чрезмерное количество украшений и пышные укладки могут испортить впечатление, уточнила Ким. Вместо этого специалист посоветовала останавливаться на одном ярком акценте, чтобы образ выглядел гармонично.

В то же время собеседница издания порекомендовала обратить внимание на офисный дресс-код: брюки или юбку длиной миди или макси, закрытый верх и умеренные украшения.

«Джинсы допустимы только при неформальном формате корпоратива», — заключила Ким.

