Шайю ЛаБафа сняли на улице с новым имиджем

Американского актера Шайю ЛаБафа сняли с новым имиджем. Соответствующий материал приводит Daily Mail.

Папарацци запечатлели 39-летнюю звезду на улице в Лос-Анджелесе. Артист прогуливался со стаканом кофе в руках, разговаривая по телефону. Он предстал перед камерами в красной футболке с названием команды San Francisco 49ers, которую заправил в спортивные штаны.

При этом ЛаБаф продемонстрировал бритую голову и короткую щетину на лице.

Ранее в декабре сообщалось, что американский актер Леонардо Ди Каприо вернулся к имиджу сыгранного им в фильме «Титаник» Джека Доусона.