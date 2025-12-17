Вечные спутники зимы: правила выбора идеальных шапки и шарфа

Стильные​‍​‌‍​‍‌ и теплые вещи осенью просто необходимы — они согревают душу и тело. Автор канала Modnaya Plushka уверена, что шапка и шарф – это не только тепло, но и про стиль. Она предлагает несколько советов по выбору этих аксессуаров.

Беспроигрышный вариант – шапка-бини. Цвет лучше взять обычный: серый, черный или коричневый, так как слишком яркие или бледные цвета часто выглядят неорганично. Лучше брать ее без дополнительных деталей, но с отворотом.

С шарфом то же самое — нужен простой и универсальный. Лучше всего шерстяной или кашемировый шарф, обычного цвета, не длинный и не широкий, можно посмотреть с небольшой бахромой. Не берите варианты с жуткими узорами или огромными рисунками, а еще слишком короткие или широкие.

Кстати, кроме бини есть и другие варианты. Капор — это сразу и шапка, и шарф. Панамы из альпаки или меха — это модно и функционально, если на улице не слишком морозно. В межсезонье можно носить кепки.

Также «ГлагоL» рассказывал о пяти ключевых вещах для стильного образа, на которых нельзя экономить. Это обувь, стрижка, нижнее белье, сумка и верхняя одежда. Правильный выбор этих предметов формирует впечатление и сохраняет здоровье, даже если бюджет ограничен.