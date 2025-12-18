Пять вещей, которые всегда в моде: базовый гардероб на десятилетия

Забудьте о быстротечных трендах и начните формировать свой стиль по принципу комфорта и качества. Автор канала «Мода. Стиль. Личность» выделила пять вещей, которые должны быть у каждой женщины.

В первую очередь, подберите себе однотонный джемпер из шерсти или кашемира. Это как белая футболка, только для зимы. Просто, стильно и всегда в тему. К нему отлично подойдут прямые джинсы. Несмотря на то, что мода переменчива, и мы переходили от скинни к клеш, классика всегда остается собой.

Еще со школьных времен мы помним про белый верх. Обзаведитесь белой рубашкой, ведь именно она сочетается с любым низом и впишется и в деловой, и в повседневный образ. Она, кстати, отлично работает в комплекте с брючным костюмом. Он делает фигуру стройнее и позволяет создать множество образов.

В холодные времена не забывайте про верхнюю одежду. Шерстяное однотонное пальто классического кроя сделает ваш образ дороже, в чем бы вы ни были.