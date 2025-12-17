Почему кожа стареет быстрее зимой: главные промахи в уходе после 45 лет

Зимой кожа у дам возраста «ягодка опять» становится особенно уязвимой. Мало того, что неумолимо меняется гормональный фон (и автоматически снижается выработка кожного сала с замедлением восстановления покровов). Ну, холод, ветер и сухой воздух в помещениях благополучно усиливают все эти процессы. Словом, часто ускоренное старение связано не с возрастом как таковым, а с ошибками в уходе, которые совершаются из лучших побуждений. Косметолог Ирина Созинова рассказала, на что обращать внимание прежде всего.

Слишком агрессивное очищение

Зимой кожа и так теряет влагу быстрее, а жесткие гели, пенки с сульфатами и частое умывание только усугубляют ситуацию. В 45+ защитный барьер восстанавливается медленнее, и агрессивное очищение буквально оставляет кожу без защиты.

«В результате появляются стянутость, тусклость, усиление морщин и повышенная чувствительность. Зимой очищение должно быть мягким, деликатным и щадящим», — подчеркивает эксперт.

Увлечение кислотами и активами без учета сезона

Кислоты, ретинол и активные сыворотки, несомненно, дают желаемый эффект, но зимой кожа часто не справляется с такой нагрузкой. С возрастом риск микровоспалений и скрытого раздражения выше, даже если внешне кожа выглядит спокойно. В итоге обновление замедляется, а не ускоряется. Зимой активы требуют снижения частоты, концентрации и обязательной поддержки увлажняющими и восстанавливающими средствами.

Недостаток липидов в уходе

Многие продолжают делать ставку только на увлажнение, забывая о жирах. Но вода без липидов в холодное время года быстро испаряется.

«Возрастной коже необходимы кремы и сыворотки с маслами, церамидами, скваланом, которые помогают удерживать влагу и поддерживать плотность кожи. Без этого она быстрее теряет упругость и тонус», — говорит косметолог.

Игнорирование защиты от солнца зимой

Есть распространенный миф, что SPF нужен только летом. На самом деле ультрафиолет продолжает разрушать коллаген и зимой, особенно если есть снег и яркое солнце. После 45 лет фотостарение становится заметнее, а восстановление идет медленнее. Отказ от дневной защиты ускоряет появление морщин и пигментации.

Привычка пользоваться той же косметикой по инерции

Одна из самых незаметных, но разрушительных ошибок — продолжать использовать средства, которые подходили коже много лет назад. Кожа в 45+ меняется: снижается выработка себума, истончается липидный барьер, иначе реагируют сосуды и чувствительность. Кремы и очищение для жирной или проблемной кожи, которые были актуальны 20 лет назад, зимой начинают пересушивать, усиливать морщины и провоцировать тусклый вид. Уход, подобранный по памяти, а не по текущему состоянию кожи, ускоряет возрастные изменения гораздо сильнее, чем отсутствие активов.