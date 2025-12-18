Ида Галич вышла на публику в леопардовой шубе

Бизнесвумен Ида Галич появилась на публике с женихом Олегом Ледвичем. Снимками она поделилась в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

© Соцсети

Ида Галич вышла на публику в черном вечернем платье и леопардовой шубе. Волосы ей уложили в низкий пучок и сделали вечерний макияж. В зеркале бизнесвумен снялась вместе с возлюбленным Олегом Ледвичем.

Галич родила дочь 28 июля 2025 года от жениха предпринимателя Олега Ледвича. Звезда в начале 2025 года сообщила о помолвке с избранником, а в конце января 2025 года подтвердила свою беременность. Телеведущая подчеркивала, что они мечтали о ребенке и планировали его.

Блогер вышла на работу через месяц после родов. Она признавалась, что планировала к 20 сентября быть в хорошей форме для съемок в проекте. Ради этого Галич начала соблюдать строгую диету, отказавшись от сладкого, мучного и фастфуда. Однако позже звезда поняла, что не укладывается в такие сжатые сроки. Она перестала требовать от себя быстрых результатов, дав возможность организму спокойно восстанавливаться в своем темпе.

У знаменитости также есть пятилетний сын Леон от Алана Басиева, с которым она рассталась в 2020 году.