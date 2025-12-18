У женщин резко вырос интерес к косметическим процедурам на гениталиях

Интерес к косметическим процедурам на гениталиях резко вырос на фоне массового увлечения «Оземпиком» и другими препаратами для диабетиков, которые многие стали использовать для похудения. Об этом рассказал пластический хирург Жерар Ламбе в беседе с Metro.

© Lenta.ru

Ламбе заявил, что за последний год число таких процедур выросло на 20 процентов. Врач считает, что интерес связан с массовым увлечением препаратами для диабетиков. Они вызывают сильную потерю веса, которая влияет на все ткани, в том числе и не внешний вид половых губ.

Гинеколог Шазия Малик добавила, что многие женщины хотят восстановить утраченный объем в этой зоне. Для процедуры обычно используются гиалуроновая кислота и собственный жир. По ее словам, в подавляющем большинстве случаев осложнения ограничиваются синяками, покраснением и легким дискомфортом. Однако врач предупредила, что филлер со временем может мигрировать, образовать комки и ухудшить внешний вид гениталий. Кроме того, в редких случаях развиваются инфекции и повреждения тканей.

Ранее сексолог Ольга Василенко призвала отказаться от деления женских гениталий на «щавель» и «персик». По ее словам, вариантов строения половых губ большое количество и все они являются нормальными.