В сети восхитились трогательным поступком медсестры из больницы в Москве

В соцсетях восхитились трогательным поступком медсестры из больницы в Москве. Она запела песню для пожилой пациентки, чтобы успокоить ее до прихода врачей, пишет Telegram-канал RT.

У женщины началось кровотечение. Медсестра незамедлительно вызвала врачей и до прихода медиков напевала бабушке русскую народную песню «На горе-то калина».

Историей из инфекционной больницы поделилась в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ) соседка по боксу пожилой женщины.

«Самое сильное видео, которое я видела за последние много лет», «Эта медсестра как белая ведьма: не дает бабушке уйти туда, откуда не возвращаются. Она ее держит песней». Так подписали трогательный ролик пользователи.

Ранее сообщили, что с больнице Иноземцева спасли женщину с переломом шеи, сохранив ее подвижность. Пациентке нужно было сделать сложную операцию по стабилизации позвоночника и защите спинного мозга. Медики установили канюлированные винты и провели контрольное обследование.